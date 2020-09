Un chalet en «A» à vendre pour 529 000$ à Saint-Antoine-de-Tilly

Les chalets en «A» ont ce petit-je-ne-sais-quoi de spécial. Leur architecture surprenante permet d'oser un peu plus quand vient le temps de décorer! Cette propriété présentement en vente pour 589 000$ est un véritable chalet de rêve.

Construite en 1969, la résidence située à Saint-Antoine-de-Tilly occupe un terrain de près de 80 000 pieds carrés avec un étang privé, deux remises et un poulailler.

La propriété a subi de nombreuses rénovations, durant les dernières années, notamment dans la cuisine où l'on peut profiter de nombreux comptoirs de travail et d'une belle luminosité.

La maison de trois étages possède un total de cinq chambres, dont une au sous-sol ainsi, que deux salles de bain et une salle d'eau.

À l'extérieur de la maison, on retrouve une piscine creusée et chauffée et une belle cour aménagée où il est possible d'observer les plus beaux couchers de soleil de la région (selon les propriétaires actuels)!

Découvrez tout le décor de cette magnifique maison dans la vidéo ci-haut.

Cette propriété est à vendre par Sandra Giroux et Marie-Claude Truchon de Royal Lepage pour 589 000$.

