Puces POP: un marché d’artisans locaux où faire une tonne de trouvailles aura lieu ce week-end

Acheter local est ultra-important. En plus de soutenir les artisans d’ici, c’est un moyen de faire rouler l’économie et de se procurer de beaux objets souvent faits à la main et en quantité limitée.

L’un des rendez-vous favoris des Montréalais où acheter local est sans aucun doute les marchés Puces POP qui sont organisés tout au long de l’année. On y trouve une tonne de produits d’ici et c’est l’occasion de discuter avec des artisans et de faire de belles trouvailles.

Pour leur édition automnale, les Puces POP seront toutefois légèrement différentes. Le marché d’artisans locaux qui se déroule habituellement dans le sous-sol de l'église Saint-Denis a dû adapter son concept afin de respecter les règles de distanciation sociale. C’est donc un concept «festival» qui sera proposé aux amoureux de l’achat local.

Les 26 et 27 septembre de 11 h à 18 h, Puces POP accueillera un petit marché en plein air au parc Saint-Viateur, en plus de proposer un marché virtuel.

Ceux qui voudront se présenter au parc Saint-Viateur pourront découvrir un total de 40 artisans, soit 20 vendeurs le samedi et 20 vendeurs différents le dimanche. Évidemment, une station de lavage de main sera installée à l’entrée et le masque sera obligatoire.

Pour ceux qui préféreraient rester à la maison, sachez que plusieurs artisans participeront à la vente en ligne de Puces POP.

530, avenue Querbes

26 et 27 septembre de 11 h à 18 h

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s

s

s