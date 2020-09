Recevez un café gratuit à l’achat d’un cactus dans ces 2 cafés de Montréal

Bonne nouvelle pour les amoureux des plantes, les cafés Oui mais Non et La graine brûlée ont décidé de vendre des cactus et d’offrir un café gratuit à quiconque voudrait adopter une de leurs plantes.

Les cactus sont en vente au coût de 6$. Avec votre plante, vous aurez le choix du café qui vous tente. Latté, cappuccino, café filtre... Il n’y a pas de limite!

🌵PROMO D’LA RENTRÉE! 🌵Quand t’achètes un cactus au @cafeouimaisnon et @lagrainebrulee, j’te donne un café gratuit! Bin... Publiée par OUI MANON sur Lundi 14 septembre 2020

Cette promo de la rentrée est en vigueur jusqu’à épuisement des stocks de cactus!



921, rue Sainte-Catherine Est

72, rue Jarry Est

