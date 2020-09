Les meilleurs restaurants mexicains de Montréal

L’offre culinaire montréalaise est tellement variée que vous n’avez même pas besoin de prendre l’avion pour offrir un voyage à vos papilles.

Parmi les pays bien représentés en restauration à Montréal, il y a le Mexique. Il y a tellement de bons restaurants mexicains à travers la ville qu’il peut être difficile d’en choisir un où aller manger.

L’équipe de Silo 57 a donc décidé de vous dresser la liste des meilleurs restaurants mexicains de Montréal selon elle. Maintenant c’est à vous de les tester et de vous faire votre propre idée!

Ce restaurant familial de Rosemont propose une bouffe mexicaine authentique dont plusieurs Montréalais raffolent. Le nom de l’établissement signifie «tête de mort» en mexicain, mais le restaurant n’a rien de morbide et froid. Au contraire, l’ambiance y est hyper chaleureuse et festive. Exceptionnellement, en raison de la pandémie, le restaurant est seulement ouvert pour les livraisons et les commandes à emporter. Vous pouvez consulter le menu en ligne. Sachez que ce dernier contient de belles options végétariennes.

2040, rue Beaubien Est

Escondite sert ses plats typiquement mexicains et ses cocktails de tequila faits maison dans maintenant cinq succursales à travers le Grand Montréal : Vieux-Montréal, près du Centre Bell, l’avenue Union, à Laval et dans l’Ouest de l’île. Les tacos sont délicieux et on vous conseille de les accompagner d’une entrée de guacamole servi avec d’excellentes tortillas au paprika fumé. Puis, tant qu’à y être, partagez donc le ceviche qui en toute honnêteté, met l’eau à la bouche!

Plusieurs adresses

Au restaurant El Meson, on vous promet que les plats servis n’ont rien à voir avec les plats américanisés offerts dans plusieurs restaurants mexicains de la ville. Les propriétaires proposent plutôt des fins mets typiquement mexicains concoctés à partir des recettes secrètes familiales. Le restaurant est situé à Lachine sur le bord du canal dans une vieille maison de brique et vaut entièrement le détour si vous avez envie d’offrir un voyage à vos papilles!

1678, boulevard Saint-Joseph

On ne peut pas parler de bouffe mexicaine à Montréal sans mentionner où manger LES meilleurs tacos en ville. Le restaurant El Rey Del Taco situé au marché Jean-Talon n’a plus vraiment besoin de présentation et mérite amplement sa place dans cette liste. Tous les tacos sur le menu sont excellents. Bien que le nom du restaurant soit le roi du taco, sachez que vous pouvez aussi vous délecter avec une assiette d’enchiladas, un burrito, des quesadillas et plus encore.

232, rue Jean-Talon Est

Ce restaurant de la rue Monkland se spécialise dans la bouffe mexicaine authentique comme servie dans la capitale Mexico. Ici, on mange de la viande recouverte de mole qui est en s’en lécher les doigts. Un restaurant à découvrir pour ceux qui veulent plus que de la bouffe de rue mexicaine.

5974, avenue de Monkland

En plus d’être bien installée dans le Vieux-Port depuis plus d’un an maintenant, La Catrina vient d’ouvrir une toute nouvelle succursale dans l’ancien local du Cagibi dans le Mile-End. Vous retrouverez dans ces deux restaurants les saveurs authentiques du Mexique dans chacun des plats. Laissez-vous tenter dans les churros au dulce de leche pour terminer votre copieux repas!

5490, boulevard Saint-Laurent (Mile-End)

117, rue de la Commune Ouest (Vieux-Montréal)

Cette taqueria située en plein quartier chinois propose des options de tacos et de quesadillas qui vont vous faire saliver tellement c’est bon! Les véganes y trouveront également leur compte car il y a quelques options sur le menu pour eux. Il est aussi primordial d’essayer l’un des délicieux cocktails de l’endroit. La Capital Tacos offre aussi la livraison avec Uber Eats ou l’option pour emporter si jamais vous préférez manger chez vous!

1096, boulevard Saint-Laurent

