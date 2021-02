L’une des tendances observées en restauration au cours des dernières années est l’aménagement d’un coin épicerie dans certains restaurants.

Ce concept permet aux clients de pouvoir repartir avec des pâtes fraîches, des vins d’importation privée, des conserves et bien plus, après avoir passé un bon moment à table dans le restaurant (lorsque les salles à manger sont ouvertes, bien entendu!).

Voici 12 restaurants de Montréal qui ont un coin épicerie où faire le plein de bons produits:

*Vérifiez les heures d'ouverture des établissements avant de vous déplacer puisqu'elles peuvent changer souvent en raison de la pandémie.

Cette toute nouvelle adresse de Saint-Henri par les anciens du Lili.Co a une petite section épicerie où vous pouvez trouver des produits faits maison pour essayer de recréer les recettes du chef David Pellizzarri dans votre cuisine. De bons vins sont aussi disponibles à l’achat de bouffe.

450, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

L’une des meilleures pizzerias de Montréal, la Pizzeria Napoletana, a une petite boutique qui se trouve en fait de l’autre côté de la rue Dante, en biais du restaurant. Cette seconde adresse vend des produits frais, congelés, de l'alcool, de la belle vaisselle et bien plus. Avant la pandémie, les clients pouvaient même aller flâner et boire du vin au Miss Napoletana en attendant d’avoir une place à la pizzeria. On a hâte que le concept soit de retour!

174 et 189, rue Dante, Montréal

Le Cartet est installé dans le Vieux-Montréal depuis plus de 20 ans. C’est l’un des meilleurs endroits pour un brunch copieux sur l’île, mais aussi pour des lunchs «on the go» pour les travailleurs du coin. Toutefois, ici, c’est la section épicerie qui retient notre attention avec sa sélection de chocolats, de confitures, de terrines locales, d'huiles, de vinaigres et plus encore!

106, rue McGill, Montréal

Le Comptoir Sainte-Cécile est à la fois un restaurant de quartier, un traiteur et une épicerie qui offre une grande variété de sandwichs, de soupes, de salades et de conserves. L’établissement est aussi une excellente adresse où se procurer des vins, des cidres et des bières du Québec.

232, rue de Castelneau Est, Montréal

Les Montréalais qui veulent se procurer des pièces de viande provenant de producteurs locaux peuvent le faire à la Boucherie Lawrence qui est de la même famille que le restaurant Lawrence et le Larrys. Chez la Boucherie Lawrence, il est aussi possible de se procurer d’autres produits comme des charcuteries, des légumes, des sauces et des pains faits maison, ainsi que de bonnes bouteilles de vins québécois.

5237, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Le Gabrielle est à la fois un café et un bar à vin où il est possible de s’asseoir pour déguster quelques plats ou encore se procurer des produits fins à emporter. Café, vins, produits fins, sauces et bien plus remplissent les étagères de cet établissement du Vieux-Montréal.

644, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Un incontournable montréalais en matière de restaurant/épicerie est le Butterblume dans le Mile-End. L’établissement est en effet séparé en deux locaux: le restaurant et l’épicerie où vous pouvez trouver des repas pour emporter, mais également du prêt-à-manger, du café, et une magnifique sélection d’alcool d’ici.

5836, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Cette buvette de la rue Beaubien Est a quelques étagères sur lesquelles se trouvent des produits d’épicerie pour se gâter un peu. Vous pouvez aussi y trouver de bons vins, des cidres et des bières.

2381, rue Beaubien Est, Montréal

Cette institution gourmande du marché Jean-Talon est aussi une épicerie où acheter tout ce dont vous avez besoin pour manger de l’excellent mexicain à la maison. Vous aurez de la difficulté à résister à ce qui se trouve sur les étagères si vous êtes fan de bouffe mexicaine!

232, rue Jean-Talon Est, Montréal

Chez Mère-Grand est un hybride entre l’épicerie de quartier et le café où aller bruncher. Dans la section épicerie, vous trouverez des produits dont des conserves faites maison. Il y a aussi des huiles, des épices, du café, du thé, du sirop d’érable et une tonne d'autres gourmandises provenant d’entreprises québécoises.

800, rue Berri, Montréal

Le Tinc Set a commencé comme un projet temporaire de pandémie des propriétaires du restaurant Alma et est devenu une adresse à part entière! En plus d’offrir des délices catalans, Tinc Set est aussi caviste et épicier. Les étagères sont donc remplies de vins et de produits essentiels pour l’apéro et les soirées de dernière minute!

1233, avenue Lajoie, Montréal

La succursale du Mile-End a un coin épicerie où trouver des pâtes fraîches et sèches ainsi que des sauces maison afin de se cuisiner les meilleurs plats de pâtes. C’est une belle adresse à visiter lorsque vous avez besoin de produits italiens.

5235, boulevard Saint-Laurent, Montréal

