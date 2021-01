BarBara : un nouveau resto italien par des anciens du Lili.Co

La fermeture du Lili.Co aura certainement laissé un vide dans le paysage gastronomique montréalais. Heureusement, Catherine Draws (Lili.Co) et le chef David Pellizzarri (Darna Bistroquet, Lili.Co) ont décidé d’ouvrir un tout nouvel établissement ensemble.

Situé dans le quartier Saint-Henri, le BarBara va ouvrir ses portes le 26 janvier prochain.

Le restaurant proposera des plats classiques de la cuisine italienne, avec une «twist» unique comme sait si bien le faire le chef David Pellizzarri.

Le BarBara sera également ouvert dès 8h le matin et fera office de café du coin en proposant des lattés et des sandwichs durant le jour. Un coin épicerie sera mis en place où vous trouverez des produits fins et savoureux.

Lorsque la vie reprendra son cours, le BarBara pourra accueillir jusqu’à 60 clients dans son établissement. Il faut également souligner que ce sont les Gauley Brothers (Foiegwa, Fugazzi, 212) et Gervais qui sont derrière le design du restaurant.

Une adresse qui risque de séduire beaucoup de gens!

4450 rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Ouvert de 8h à 23h pour «take our» ou livraison!

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s

s

s