Saint-Valentin : 8 petites attentions à livrer à ceux que vous aimez

Toutes les occasions sont bonnes pour dire à vos proches que vous les aimez et que vous pensez à eux.

Avec la Saint-Valentin qui arrive à grands pas, c’est justement un bon moment pour livrer des cadeaux à ceux qui vous sont chers et dont vous vous ennuyez probablement.

Voici donc 8 petites attentions à livrer soi-même ou par la poste :

1. Un bouquet de fleurs

La Saint-Valentin est toujours une période très occupée pour les fleuristes. Même si vous ne pouvez pas aller sélectionner physiquement vos fleurs, passez une commande en ligne ou par téléphone à votre fleuriste de quartier ou celui de la personne que vous souhaitez gâter. En plus d’ensoleiller la journée de la personne à qui vous l'offrez, vous soutenez un commerce qui en a grandement besoin.

2. Une jolie carte avec un mot écrit à la main

Vous n'êtes pas obligé de dépenser un gros montant d'argent pour faire plaisir à un être cher. Une carte avec un message personnalisé écrit à la main a une bien plus grande valeur qu'un cadeau «commercial» auprès de ceux que vous aimez.

Voici quelques options de jolies cartes d'artisans montréalais sur Etsy:

Bulle pandémique Saint-Valentin de Tone on Tone Paper - ACHETEZ ICI

«Bisous Câlins» de Momy Boutique - ACHETEZ ICI

«C'est l'amour» de Citron Miel - ACHETEZ ICI

3. Un coffret de produits pour le corps de Les Pétards

L'entreprise québécoise Les Pétards a créé un coffret exclusivement pour La Fabrique 1840 de Simons. Ce dernier met en vedette du sel rose de la Saskatchewan et comprend un pain nettoyant au pamplemousse et au sel rose, un pain exfoliant et nettoyant au pamplemousse, au sel rose, à la pierre volcanique moulue et au romarin, puis un sachet de bains au sel d'Epsom et au sel rose. C'est le cadeau parfait pour quelqu'un qui a besoin de prendre du temps pour soi.

ACHETEZ ICI

4. Des bonbons

Parce que ce n'est pas tout le monde qui raffole du chocolat, optez plutôt pour des bonbons de la collection Saint-Valentin de l'entreprise québécoise Kandju! Il y en a pour tous les goûts et les budgets!

ACHETEZ ICI

5. Un carte-cadeau d'un bon restaurant

Faites d'une pierre deux coups en offrant une carte-cadeau d'un restaurant que vous voulez faire découvrir à l'être cher. En plus de lui faire plaisir, vous aiderez les restaurateurs qui vivent des moments difficiles financièrement depuis les derniers mois.

Aussi, il y a toujours l'option de faire livrer un bon repas directement chez la personne!

6. Une bougie

Une bougie est la petite attention parfaite à faire livrer à quelque qui a besoin d'un peu de douceur et de chaleur pendant ce confinement hivernal. Celles que vend l'entreprise Baltic Club sentent super bonnes et sont faites à la main à Montréal.

ACHETEZ ICI

7. Du chocolat

À la Saint-Valentin, les fleurs et les chocolats volent habituellement la vedette. Si vous voulez gâter une bébitte à sucre, livrez-lui du bon chocolat d'un chocolatier local comme État de choc à Montréal. Cette entreprise fabrique également des cartes chocolatées à envoyer par la poste!

ACHETEZ ICI

8. Un livre de votre auteur québécois préféré

Offrir un livre est toujours une bonne idée. Choisissez un livre de votre auteur ou maison d'édition préféré que vous aimeriez faire découvrir à votre être cher et faites-lui livrer directement à la maison. En plus d'occuper son temps, la personne sera touchée que vous ayez pensé à elle.

COMMANDEZ SUR LE SITE LES LIBRAIRES

