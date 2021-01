7 fleuristes où commander un beau bouquet pour la Saint-Valentin

Après avoir commandé votre repas spécial Saint-Valentin chez votre restaurant préféré, il faut maintenant penser aux fleurs!

Un bouquet de fleurs, ça fait toujours plaisir à recevoir, surtout dans le contexte actuel.

Vous n'êtes même pas obligé de vous déplacer pour magasiner votre bouquet, la plupart des fleuristes ont une boutique en ligne sur laquelle sont affichées leurs offres.

Tout ce que vous avez à faire, c'est de passer une commande et de choisir entre le ramassage en boutique ou la livraison (si elle est offerte).

Voici donc une sélection de fleuristes à Montréal où acheter un joli bouquet à votre douce moitié pour la Saint-Valentin:

Pour la Saint-Valentin, ce fleuriste de la rue Beaubien propose des bouquets de roses de toutes les couleurs et des fleurs des plus originales qui charmeront à coup sûr le cœur de votre partenaire. La date limite pour un bouquet à temps pour le jour de la Saint-Valentin est le 12 février. La livraison est possible, selon le secteur.

La boutique en ligne du Jardin de Mathilde offre une magnifique sélection de bouquets de fleurs de toutes sortes pour le 14 février. C'est également un bel endroit où trouver des fleurs séchées si votre douce moitié a une petite passion pour ces dernières. Le ramassage se fait à la boutique sur la rue Masson et la livraison est possible.

Cette entreprise située sur l’avenue Mont-Royal assemble de magnifiques bouquets de fleurs toute l'année alors ceux de la Saint-Valentin ne font pas exception. De plus, le fleuriste a un partenariat avec la chocolaterie voisine Ernestine ce qui fait que vous pouvez ajouter une boîte de chocolats à votre commande. La livraison est possible.

La boutique de la rue Saint-Denis vous offre de réaliser un magnifique bouquet surprise! Tout ce que vous avez à faire est de répondre à quelques questions en ligne et à déterminer un budget et le tour est joué! Sinon, quelques bouquets sont déjà préparés pour la Saint-Valentin, alors téléphonez en boutique pour avoir plus de détails à ce sujet. La livraison est possible.

Ce fleuriste du boulevard Saint-Laurent a certainement ce qu'il faut pour gâter votre douce moitié le jour de la Saint-Valentin. Sur le site, vous avez le choix entre le traditionnel bouquet de roses rouges ou encore un bouquet d'une variété de fleurs et de couleurs. La livraison est possible sur tout le territoire montréalais.

Malgré que la magnifique boutique du fleuriste Bell Jar Botanicals ne soit pas accessible au public, il est possible de commander de magnifiques bouquets de l'endroit directement sur le site web. Vous aurez le choix entre un bouquet personnalisé ou le moyen bouquet fait à partir d'une belle sélection de fleurs et de feuillages de saison. La livraison ne sera pas possible le week-end de la Saint-Valentin en raison de la forte demande.

Comme le concept d’Oursin Fleurs est de privilégier la fleur locale, peu importe la saison, les bouquets sont uniques et changent toutes les semaines, selon l’arrivage des fermes locales partenaires. Attendez donc la semaine de la Saint-Valentin pour passer votre commande et ajoutez donc une boîte de chocolat Lecavalier Petrone tant qu’à y être! La livraison est possible, selon le secteur.

