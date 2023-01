7 bars à essayer sur Wellington

Couronnée la « rue la plus cool du monde » par le Time Out en 2022, c’est sans surprise que la promenade Wellington propose une panoplie de bars branchés qui méritent une visite dans le sud-ouest de Montréal.

Voici donc 7 bars à découvrir absolument sur Wellington:

1. Benelux

Situé dans une ancienne banque reconvertie en brasserie artisanale au mur végétal, le Benelux propose une douzaine de bières brassées sur place à déguster, accompagnées de petits plats frais. La conviviale cour intérieure est aussi un incontournable lors des mois plus chauds.

4026, rue Wellington, Verdun

2. Bar Palco

Le Palco n’est pas seulement un bar de quartier, mais aussi un lieu d’échange festif, où vins, cocktails et bières côtoient DJ et tables de babyfoot pour une ambiance décontractée dur à battre. À ne pas manquer: les Palco 5@Huitres, où vous trouverez des huîtres à 1$ du mardi au vendredi, de 5 à 8.

4019, rue Wellington, Verdun

3. Le Trèfle

Avec plus d’une centaine de bières offertes sur le menu, tant les téméraires que les conservateurs trouveront leur compte à la brasserie Le Trèfle. Son identité irlandaise lui confère le charme des brasseries européennes et vous y découvrirez d’ailleurs bon nombre de produits européens offerts uniquement en importation privée. Petit bonus: la brasserie Le Trèfle possède également une succursale à Hochelaga et à Limoilou!

4718, rue Wellington, Verdun

3971, Rue Ontario Est, Montréal

699, 3e Avenue, Québec

4. Bar Verdun Beach

La vie de quartier bat son plein au bar Verdun Beach. À défaut d’y trouver du sable et des parasols, vous pourrez y boire du vin, y manger des plats raffinés et danser jusqu’aux petites heures du matin. Référence en matière de vin nature, le bar offre également des ateliers de dégustation sur réservation.

4816, rue Wellington, Verdun

5. Paname

À mi-chemin entre le bistrot français et le bar de quartier, le Paname évolue au rythme des saisons et des produits du terroir québécois. Grâce à son local inspiré des plus belles buvettes parisiennes et ses cocktails maison aux noms de rues de la Ville lumière, on quitte le lieu avec le sentiment d’avoir fait un court séjour dans la capitale française.

4847, rue Wellington, Verdun

6. Bar Social Verdun

Lieu de rendez-vous par excellence, Le Bar Social Verdun offre une sélection de cocktails et de bières artisanales à siroter autour de petits plats à partager. Surtout, restez à l'affût des nombreux événements et spectacles live qui rendent l’expérience d’autant plus mémorable.

3819, rue Wellington, Verdun

7. Les Street Monkeys

Retrouver l’ambiance festive des rues branchées du Cambodge dans ce resto-bar aux accents asiatiques de la rue Wellington. L’établissement présente quelques cocktails maison, bières et vins pour accompagner les petits tapas aux saveurs traditionnelles cambodgiennes.

3625, rue Wellington, Verdun

