Cette rue de Montréal est nommée la plus cool au monde, ni plus ni moins

ARRÊTEZ ABSOLUMENT TOUT! Le classement des rues les plus cool au monde selon Time Out est sorti et ce n’est nul autre qu’une rue montréalaise qui se trouve au sommet!

Oui, oui.

Le #VerdunLuv ne semble pas près de s’essouffler puisque c’est la rue Wellington qui remporte les grands honneurs devant des rues comme la Oranienstrasse à Berlin, l’avenue Ossington à Toronto, la Calle Ocho à Miami ou la rue Jumeirah Beach à Dubai.

La rue Wellington se retrouve au sommet de la liste grâce à ses excellentes adresses où boire et manger comme le nouveau Bistrot Paname, le très adoré Bar Palco et ses cocktails, ou encore le café Lili & Oli et son ambiance chaleureuse.

On est également d’accord avec l’équipe du Time Out comme quoi les incroyables sandwichs italiens du Bossa participent au rayonnement de cette rue montréalaise.

Il y a toujours de l’action sur Wellington et c’est ce qui fait que l’artère mérite cette première position!

Rappelons aussi que le Time Out avait nommé Verdun comme l'un des quartiers les plus cool au monde en 2019. On le trouvait au 22e rang.

Consultez le classement complet des 33 villes les plus cool au monde selon Time Out.

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s