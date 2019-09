Verdun se taille une place parmi les quartiers les plus cool au monde

Alors que le Mile-End a l’habitude de se retrouver parmi les quartiers cool de la planète, c’est au tour de Verdun de recevoir les grands honneurs!

En effet, ce quartier du sud-ouest de Montréal se retrouve en 22e position dans le palmarès des quartiers les plus cool au monde du site web Time Out.

Selon le média, la rue Wellington et ses commerces, les parcs qui longent le fleuve et son passé de quartier ouvrier et de «ville sèche» font partie des raisons pour lesquelles les touristes doivent visiter Verdun lors de leur passage dans la métropole.

Parmi les bonnes adresses partagées, on retrouve, le Palco, le premier bar à part entière du quartier ainsi que le tout nouveau restaurant Beba des frères Schor. Établissement qui rend les Verdunois plutôt fiers également.

Un seul autre quartier canadien se retrouve dans cette liste très consultée par les touristes qui aiment voyager comme des locaux. Il s’agit de The Junction à Toronto. Ce quartier occupe la 36e position.