9 restos où manger pour moins de 11$

Il arrive que pendant des périodes, le portefeuille se fait plus mince, mais ça ne veut pas dire qu’il faut arrêter de sortir entre amis!

Par chance, il y a des restaurants qui ont pensé aux petits budgets et offrent des plats vraiment pas chers!

Voici donc 9 restaurants de Montréal où manger pour moins de 11$.

1. Le Roi du Taco

En plus de pouvoir manger les meilleurs tacos de Montréal, vous pourrez le faire pour pas cher du tout! La plupart des assiettes de tacos (qui en comprennent 4) sont à 10,50 $. Même l’assiette de Taco Bowl servi avec riz et haricots est affichée à 10,50 $. Ne vous inquiétez pas, vous n’aurez fort probablement plus faim en sortant de là!

232 Jean Talon Est



2. Cinko

Le Cinko fait partie des restaurants où tout est vraiment pas cher. Burgers, poutines, salades, hot-dog végétarien, macaroni au fromage, etc., l’endroit fait dans le «comfort food».Vous aurez le choix entre des plats à 6,95$, d'autres à 8,95$ ou 9,95$, Attendez-vous toutefois à faire la file, car ce genre de resto est toujours très populaire.

1641 rue Saint-Denis



3. Super Qualité

Ce snack-bar indien propose six mets typiques dont les prix varient entre 6$ et 11$. En plus, il y a des options pour ceux qui aiment la viande, les végétariens et les véganes! Pour manger un thali, vous devrez dépasser le11$ toutefois!

1211, rue Bélanger

4. Vua

Avec une adresse à proximité de l’UQAM, une près de McGill, et une autre à quelques pas de l'université Concordia au centre-ville, le Vua fait le bonheur des étudiants montréalais. C’est là que vous pourrez manger l’un des meilleurs bahn mi en ville pour seulement 4,25 $ (le 7 pouces) ou 4,75 $ (le 10 pouces). En plus, vous aurez le choix entre quinze sortes de garnitures. Aussi, le comptoir bouffe garde dans ses frigidaires des mets préparés et des plats de sushis qui sont tous à moins de 10 $.

Plusieurs adresses à Montréal

5. L’Entrepôt

L’Entrepôt est reconnu pour ses soirées bien arrosées, mais aussi pour ses plats à petits prix. Tous les plats du menu sont offerts à 5,95 $ en tout temps. Sinon, les cocktails sont aussi très bons et quelques-uns coûtent seulement 6,50 $.

1019 avenue Mont-Royal Est



6. Warehouse

Le Warehouse c’est le p’tit frère de L’Entrepôt. Le concept et le menu sont donc les mêmes! Le Warehouse est toutefois beaucoup plus spacieux comme établissement alors c’est un endroit parfait où aller manger et sortir avec toute votre gang! Ce qui est très agréable c’est que la cuisine est ouverte jusqu’à 3 h du matin!

1446 rue Crescent



7. Eduardo

Le Eduardo est l’option parfaite pour ceux qui ont un petit budget, mais qui souhaite s’offrir une soirée un peu plus romantique. Sur le menu, l’ensemble des plats de pâtes est affiché à moins de 11 $. Aussi, vous pourrez apporter votre propre vin ce qui vous fera sauver des sous.

404 avenue Duluth Est

8. Pot Masson

Du matin au soir, le Pot Masson tient un menu à 5,90 $ à l'achat d'un breuvage. Sur ce menu vous trouverez des assiettes brunch, des omelettes, une poutine, un burger végé, une salade de pâtes, etc. L’endroit est aussi reconnu pour ses cocktails originaux. Ces derniers vous feront toutefois dépasser votre budget.

3141 rue Masson



9. Harbin

C’est chez Harbin qu’on y trouve les meilleurs dumplings du Mile-End. En plus de ne pas être chers, ils sont tous simplement délicieux. Votre portefeuille vous dira «merci», car dans ce restaurant, presque tout est en bas de 11 $ sur le menu.

4801 boulevard Saint-Laurent

