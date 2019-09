13 restaurants qui ont ouvert dans les dernières semaines à tester cet automne

Plusieurs nouveaux établissements ont ouvert leurs portes au courant des dernières semaines à Montréal.

Puisque vous étiez peut-être parti explorer l’autre bout du monde, vous faire bronzer sur les plages du Maine ou encore seulement en train de rattraper vos heures de sommeil, Silo 57 s’est dit que ce serait une bonne idée de vous dresser une liste des dernières ouvertures intéressantes.

Voici donc sans plus attendre 13 nouveaux restaurants à essayer dès que possible :

1. Taverne Atlantic

La décoration d’inspiration «art déco», le menu de soifs composé presque entièrement de produits d’importations privées, les bouchées de «casse-croûte», la pinte de Lager à 4$ et la terrasse sur le toit attirent déjà de nombreux curieux dans ce nouvel établissement.

6512, avenue du Parc

2. Mimi & Jones

Officiellement ouvert depuis le début du mois d’août, Mimi & Jones propose tout ce qu’il y a de meilleur comme confort food, mais version végane. Le menu est court mais efficace. On y retrouve un plat de cheeseburger, de burger, de croquettes de tofu, de raviolis, de salade césar et de frites. Les prix varient entre 4$ et 14$.

5149, avenue du Parc

3. BeiJin Dumpling

Situé sur la rue Saint-Denis, au sud d’Ontario, BeiJin Dumpling offre une panoplie de garnitures à dumplings que vous pouvez commander frits ou à la vapeurs. Vous pouvez manger sur place ou encore prendre pour emporter!

1723, rue Saint-Denis

4. Mano Cornuto

Le Mano Cornuto est en fait un snack-bar de luxe situé au coin des rues Ottawa et Ann dans l’ancien local du Café Kitsuné. Du matin jusqu’au soir, l’établissement promet de servir des plats accessibles et délicieux.

988, rue Ottawa

5. Umami Ramen

Le resto du Mile-Ex propose des bols réconfortants de nouilles ramens, des petites assiettes à partager (ou non) de style izakaya, ainsi qu’une sélection de sakés impressionnante. Sachez même que les nouilles, le tofu, les fermentations, les marinades, le kombucha et le thé glacé sont tous faits maison!

6660, rue Clark

6. Maman Griffintown

Le très populaire café new-yorkais Maman (dont Oprah est pas mal fan en passant) a ouvert ses portes sur la rue Notre-Dame Ouest. Maman est là pour votre dose de caféine matinale, l’heure du brunch, votre lunch et même votre 5 à 7 entre collègues après le boulot.

1524, rue Notre-Dame Ouest

7. Nevski

Nevski, un «fast-casual» d’inspiration russe propose des plats qui semblent plutôt alléchants, comme une assiette de dumplings russes traditionnels préparés avec une touche bien spéciale ou encore un khatchapouri, qui est un pain aplati farci de fromage.

1228, rue Stanley

8. Bloom – sushi botanique

Le fondateur des restaurants LOV ainsi que celui de la populaire place à sushis Sushi Momo s’associent pour offrir aux Montréalais le restaurant Bloom – sushi botanique. L’équipe derrière le concept veut prouver que l’art culinaire peut exister dans un resto de sushis véganes.

360, rue Saint-Paul Ouest

9. Saint Burger

Caché en quelque sorte au sous-sol de l’édifice qu’il occupe, le restaurant est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7! Cela en fait donc l’endroit tout indiqué pour aller se chercher un bon burger le midi si vous travaillez dans le coin, ou encore où aller se «bourrer la face» à la sortie des bars!

475, boulevard Saint-Laurent

10. Ratafia

Ratafia est un bar à vins et desserts où terminer votre soirée en tête à tête. En plus, L’établissement de La Petit-Italie promet une ambiance festive avec feux de Bengale et de la bonne musique!

6778, boulevard Saint-Laurent, Montréal

11. Vesta

Située au 206 rue Jarry Est, Vesta propose d’excellentes pizzas aux garnitures généreuses ainsi que des pâtes fraîches. Il ne se fait pas plus italien comme menu! Ce sont les chefs Stefano Faita et Michele Forgione qui sont derrière le projet.

206, rue Jarry Est

12. Ohana Sushi

Les sushis véganes ont la cote puisque ce nouvel établissement du Plateau se spéciale également en la matière. Le resto propose aussi sur son menu des plats typiquement thaïlandais comme le Pad Thaï pour ceux qui voudraient goûter à encore plus de bouffe!

330, avenue Mont-Royal Est

13. TT Café

Le TT Café n’est pas un café comme les autres. La nouvelle adresse de Ville-Émard est remplie de tables de ping-pong pour affronter votre plus grand adversaire! L’endroit sert aussi des spécialités vietnamiennes, comme de bonnes salades nourrissantes, de la crème glacée et du thé.

5544, rue Saint-Patrick