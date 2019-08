11 bars où sortir jusqu’aux petites heures pour oublier que votre «summer love» vous a «flushé»

Vous avez passé vos soirées d’été à frencher dans les parcs, à faire des balades à vélo sur le bord du canal Lachine et à échanger des regards coquins durant les soirées arrosées... Mais voilà que votre summer love a décidé de vous flusher.

La team de Silo 57 est désolée. Vraiment. On vous envoie plein d’ondes positives. On le sait que ce n’est pas facile de se faire flusher... C’est pour cette raison que nous avons décidé de faire la liste des meilleurs bars pour sortir jusqu’aux petites heures du matin.

Il n’y a rien qu’une grosse 50 ne peut pas vous faire oublier.

Voici donc 11 bars où faire le party et oublier votre summer love.

1. Apt. 200

Une publication partagée par 3643 St-Laurent Apt. 200 (@apt200mtl) le 20 Juin 2018 à 2 :33 PDT

Un classique indémodable, l’Apt 200 est certainement l’un des meilleurs endroits où danser jusqu’aux petites heures et frencher un bel inconnu. Qui sait?

2. Le Renard

Une publication partagée par Alex Feldman (@unkosheralex) le 18 Août 2018 à 10 :10 PDT

Ce charmant bar à cocktails (très LGBTQ) situé dans le Village est LA place où aller pour rencontrer de belles personnes. Les cocktails y sont délicieux et la toilette est parfaite pour prendre une selfie pompette avec votre nouvelle flamme.

3. La Remise

Une publication partagée par Karelle (@flyingka) le 7 Juil. 2017 à 9 :17 PDT

Pour les tripeux de karaoké qui cherche à frencher entre deux tounes, direction La Remise. Ce bar situé à proximité du parc Laurier attire les hipsters en début de soirée alors que l’heure des pique-niques se termine. Si vous voulez faire de belles rencontres ou juste boire une grosse 50 comme s’il n’y avait pas de lendemain, c’est là qu’il faut aller.

4. La Rockette

Une publication partagée par Iris (@irisjgh) le 28 Sept. 2017 à 12 :03 PDT

Depuis des années, la Rockette est un lieu de rassemblement pour les amoureux du rock, mais aussi pour les cœurs esseulés. Vous pourrez danser sous les jeux de lumière, boire de la bière à prix doux et jouer au babyfoot. Vous aurez du fun c’est garanti!

5. L’École Privée

Une publication partagée par école privée (@ecoleprivee) le 19 Août 2018 à 1 :22 PDT

Enfilez vos plus beaux vêtements, L’École Privée est sans aucun doute l’un des clubs les plus hot de l’heure. Ce n’est pas un hasard si le photographe montréalais Karel Chladlek y capture toutes les semaines (ou presque) des échanges langoureux de baisers entre inconnus. On dit ça comme ça.

6. Ping Pong Club

Une publication partagée par Elisabeth Wallace - Blogger (@the.abstract.life) le 26 Juil. 2018 à 6 :54 PDT

Une table de ping-pong. Un DJ. Des cocktails. Un décor très «instagrammable» et une terrasse au soleil. Le Ping Pong Club a tout ce qu’il faut pour vous faire passer un bon moment avec votre gang.

7. Waverly

Une publication partagée par momo (@uniquelymomo) le 12 Août 2018 à 2 :28 PDT

Fréquenté par les jeunes professionnels (surtout les employés d’Ubisoft) en 5 à 7, le Waverly est ce genre de bar qui se transforme au fil de la soirée. D’abord plus casual, le bar devient rapidement une piste de danse où le party pogne!

8. SuWu

Une publication partagée par Hazel Shields (@hazeshields) le 19 Août 2018 à 1 :53 PDT

Au SuWu, vous croiserez des jeunes professionnels qui veulent faire la fête. Si vous avez envie d’un snack, histoire de ne pas avoir l’estomac trop vide, le SuWu offre un copieux menu de pub.

9. Bar Bifteck

Une publication partagée par Nicole Durocher (@chromo.therapy) le 20 Janv. 2018 à 2 :47 PST

Situé sur le boulevard Saint-Laurent, le Bar Bifteck est surtout reconnu pour sa bière cheap et son ambiance très festive. Ici, il n’y a pas de fla-fla, juste du fun (pis du pop-corn).

10. La Buvette chez Simone

Une publication partagée par Marie-Lise Mormina (@marielisemormina) le 18 Juil. 2018 à 3 :02 PDT

Non seulement La Buvette chez Simone est un bar à vin parfait pour avoir un premier rendez-vous doux, c’est aussi possible d’y faire de belles rencontres. En plus, vous pourriez siroter votre verre de vin à côté d’une vedette puisqu’il n’est pas rare d’y croiser des personnalités connues.

11. Furco

Une publication partagée par Bar Furco (@barfurco) le 25 Juil. 2018 à 12 :06 PDT

Fréquenté majoritairement par une faune de jeunes professionnels en mode 5 à 7, le Furco est aussi un bar à vin où le party pogne certains soirs. Avec ses DJs et son menu de petites bouchées et de vin nature, le Furco est toujours une bonne idée.

