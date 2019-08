14 burgers complètement EXTRA à manger durant la Semaine du Burger

La Semaine du Burger, encore mieux connue sous le nom de «Burger Week» arrive bientôt à Montréal, mais aussi un peu partout à travers le Canada.

Pour la 8e édition de ce festival gourmand qui aura lieu du 1er au 7 septembre 2019, ce sont des dizaines et des dizaines de restaurants à travers le pays (et aussi à Haïti) qui se sont donné comme mission de créer un burger original.

Puisque vous n’aurez que 7 jours pour tout essayer, Silo 57 a sélectionné les burgers les plus EXTRA du Québec qui font partie de la compétition.

1. Double Pepperoni fromage du Hachoir – 18 $

Deux boulettes d’épaule de bœuf, sauce tomate, mozzarella frais, mozzarella fumé, pepperoni artisanal, piments bananes marinés maison, le tout servi sur un pain focaccia... Ça promet!

2. Le Oktoberfest du Lola Rosa – 16 $

Une délicieuse «Schnitzel» faite maison, servie dans un pain bretzel avec de la choucroute, de la sauce à la moutarde bavaroise, des cornichons à l’aneth, de la roquette et des tomates fraîches. Le burger est accompagné d’une salade de pommes de terre allemande.

3. Pepperoni Pizza Burger du McGill (Athletic Cafe and Law Cafe)- 12 $

Galette de bœuf, pepperoni, concassé de tomates, mozzarella, fromage américain enrobé de pâte à pizza maison servie avec de la sauce aux tomates.

4. Le Burger Rassembleur du Restaurant Auguste – 19 $

Boulette de champignons, pois chiches, herbes fraîches et miso de riz Massawippi. Burger garni d’un pain végétalien, de fauxmage, de végénaise épicée, oignons frits et roquette. Le tout accompagné de nos succulentes frites maison!

5. Le Myster Mystery Burger du Monsieur Resto+Bar – 15 $

Bœuf bio infusé au jalapeño, tomate verte et fromage frit au panko, roquette et mayo épicée servi avec salade verte et frites maison.

6. Bonzo Burger du Burger Bar Crescent – 19 $

Galette de bœuf AAA, viande fumée montréalaise, fromage Jarlsberg, salade de chou maison, moutarde et cornichons frits coupés en julienne, servi sur un pain brioché rôti.

7. Burger de poulet du Campo - 10 $

Poulet mariné enrobé d’une panure de cornflakes, fromage São Jorge, mayo piri piri & pickle, laitue et tomate, le tout servi dans un pain moelleux aux œufs et sésame!

8. Burger de canard – La Maison du magret – 21 $

Burger de canard assaisonné d’un mélange d’épices maison au piment d’Espelette. Servi avec frites et sauce foie gras.

9. Brunch Burger du Capsa – 17 $

Pain brioché, œuf miroir, bacon, laitue, tomate, hash brown maison, sauce spéciale au vieux Cheddar.

10. Camionista du Pub McCarold – 18 $

Boulette de bœuf panée dans une chapelure maison, sauce barbecue fumée au thé noir, laitue, tomates, oignons, cornichons, recette maison de pimento (mélange de fromages au poivrons rôtis, mayonnaise, lime, herbes fraîches et jalapeños), pain sésame.

11. Burger du Village du Table 51 – 22 $

Pain plat grillé, agneau haché, trempette de Feta, poivrons rouges grillés et tomates séchées, patates maison, fromage Manchego, laitue, tomate, oignon rouge, jalapeño poppers farcies à la trempette de Feta, poivrons rouges grillés et tomates séchées.

12. Le Jerry Louis, Prise 2 de la Brasserie des Rapides – 15,95 $

Burger 8 oz de bavette et de côte de bœuf garni de fromage Cheddar vieilli, poitrine de bœuf fumée, oignons cajun croustillants, oignons caramélisés, mayonnaise au jalapeño et sauce bbq Southern Comfort. Servi dans un petit pain Sonoma.

13. Veuve noire de La Belle et La Bœuf – 19,95 $

Bœuf Angus en croûte de charbon activé, surprise de Cheddar Saputo et bacon fumé, sauce épicée Sriracha, moutarde et bière. Servi avec sorbet aux fruits rouges.

14. Le Pur Sang, Le Krill Cuisine Terre et Mer – 19 $

Pain brioché, boulette de boudin au bacon gratinée au Cheddar fort, bacon maison, pomme Granny Smith tempura, oignons marinés, laitue, mayonnaise à la pomme noire.