Ce nouveau «diner» vintage du Mile-End est le rêve de tout bon vegan montréalais

Les options d’adresses véganes se multiplient à Montréal depuis quelques mois déjà. Le petit nouveau qui risque de faire jaser est le diner Mimi & Jones!

Officiellement ouvert depuis le début du mois d’août, Mimi & Jones propose tout ce qu’il y a de meilleur comme confort food, mais version végane. Le menu est court mais efficace. On y retrouve des plat de cheeseburger, de burger, de croquettes de tofu, de raviolis, de salade césar et de frites. Les prix varient entre 4$ et 14$.

Il est également possible d’accompagner votre plat de champignons sautés, d’oignons caramélisés, de cornichons, de fromage ou de tomates. Ces extras sont au coût de 2$ chacun.

Bien que les commentaires sur la bouffe soient excellents jusqu’à présent, ce sont les laits frappés qui volent la vedette. Mimi & Jones vous propose de bons milkshakes à saveur de vanille, chocolat, gâteau au fromage ou encore caramel. Le choix n’est pas facile à faire!

Toute cette bonne bouffe est servie dans un local de l’avenue Parc, entre Laurier et Fairmount. Le décor vintage et sans fla-flas vous charmera c’est certain!

Mimi & Jones

5149, avenue du Parc, Montréal