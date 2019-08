Une nouvelle microbrasserie dans le Sud-Ouest où boire de la délicieuse bière

Bonne nouvelle pour les amateurs de bières! Une toute nouvelle destination où savourer de la bonne bière de microbrasserie vient tout juste d’ouvrir ses portes sur la rue Pitt dans le Sud-Ouest de Montréal.

Messorem Bracitorium promet donc un menu qui sera composé éventuellement de 30 bières dont des options de bières IPAs de type New England, de bières acidulées, de bières en baril et bien plus.

Ce nouvel établissement est en fait le projet de trois adeptes de la bière Vincent Ménard (Auval), Sébastien Chaput et Marc-André Filion.

Les produits de la microbrasserie sont disponibles en dégustation sur place, mais vous pourrez aussi repartir chez vous avec certaines bières en canette. Sachez toutefois que les produits sont faits en quantité souvent limitée et il vaut mieux y aller tôt pour vous assurer de pouvoir en acheter.

Messorem Bracitorium possède aussi un bel espace où siroter une bonne bière au soleil. La microbrasserie est aussi «dog-friendly» et «bébé-friendly».

Et si vous avez une petite fringale, sachez que c’est le Grumman 78 qui s’occupe du menu bouffe! Un petit plus!

Messorem Bracitorium

2233 rue Pitt