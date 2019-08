Un nouveau bar au décor kitsch et très intriguant s’installe dans le Mile-End

L’ancien local du bar Chez Serge a subi une véritable transformation afin d’accueillir un tout nouveau concept très intrigant.

Le Lucky Hô (qui porte ce nom en l’honneur du propriétaire) est en fait un bar à tendance asiatique où l’on retrouve un décor kitsch, des cocktails, une table de baby-foot et des tables de billard.

Ce nouvel établissement souhaite être un pub de quartier et offre même des rabais sur l’alcool tous les jours entre 16h et 20h. Vous pouvez jouer au billard gratuitement tous les jours durant le Happy Hour et la Miller est 4$. On dit ça comme ça!

Lucky Hô

5301, boulevard Saint-Laurent