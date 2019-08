Un festival de mini-maisons gratuit débarque à Montréal le mois prochain

Depuis quelques années, la tendance des mini-maisons gagne en popularité. Mais pour vivre dans une mini-maison, il faut être prêt à vivre un mode de vie à la «Marie Kondo» et à se départir de nombreux objets.

Le festival des mini-maisons est donc l’occasion idéale de découvrir ce mode de vie différent et de voir si cela pourrait réellement vous convenir.

Vous pourrez donc visiter des mini-maisons modèles de moins de 900 pieds carrés, assister à des conférences et découvrir des produits en lien avec l’environnement et le mode de vie mini. En plus c’est gratuit!

La 5e édition du festival se déroulera les 14 et 15 septembre prochains sur le circuit Gilles Villeneuve au parc Jean-Drapeau.

Toutes les infos ici.