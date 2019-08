Le Grand Poutinefest est de retour avec plus de 40 poutines décadentes à essayer

L’évènement par excellence des amateurs de poutines est bientôt de retour! Le Grand Poutinefest débarque au quai Jacques-Cartier du Vieux-Port de Montréal du 6 au 14 août.

Le festival en sera à sa cinquième édition et les Montréalais (et les touristes) pourront se gâter avec plus d’une quarantaine de poutines originales disponibles parmis les camions de bouffe de rue et les kiosques de restaurateurs qui seront présents.

L’accès au festival est entièrement gratuit, des bières de microbrasseries seront disponibles à l’achat, les chiens sont acceptés, le festival est «kid-friendly» et il y a même des options véganes. Vraiment le Grand Poutinefest est pour tout le monde!

Justement tous les profits amassés grâce à la vente de boissons alcoolisées, fourchettes et gobelets réutilisables seront remis à une cause locale.

Ce n’est pas tous les jours que vous pouvez dévorer une poutine accompagnée d’une bière bien fraîche pour la bonne cause. Profitez-en!

Le Grand Poutinefest

6 au 14 août 2019