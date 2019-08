40 vedettes québécoises qui ont fait la fête à Osheaga 2019!

Les derniers jours de festivités tirent à leur fin à Osheaga, mais heureusement, plusieurs personnes étaient là pour en profiter, incluant nos vedettes et influenceurs québécois préférés!

Vêtus de leurs plus beaux kits et prêts à aller voir leurs artistes favoris en concert, ces 40 vedettes québécoises n’ont pas manqué l’occasion d’aller voir le festival de musique le plus en vue à Montréal!

Voici sans plus tarder 40 vedettes qui ont fait la fête à Osheaga 2019!

Jessie Gelinas et Rosalie Lessard

Andréanne Lafond

Alanis et Peach

Alejandra Carranza

Sarah-Jeanne Labrosse

Maud Poulin

Jemcee

Marianne et Gabrielle de 2e peau

Cassandra Bouchard

Noémie Bannes

Lysandre Nadeau et Sean Dominican

Livia Martin

PO Beaudoin et Marina Bastarache

Noemie Lacerte

Sarah-Maude Beauchesne

Alex L’Abbée

Shanie Blais et son amoureux

Élisabeth Rioux

Gloria-Bella

Yan et Renaud d’OD Grèce

Laura-Gabriel

Gabrielle Marion et PL Cloutier

Claudia Bouvette

Karine St-Michel

Juliette Gosselin

Ély Lemieux

Alexandra Cos d’OD Bali

Julieanne d’OD Grèce

Florence et Antho

Cam Grande Brune, Gabrielle Marion et PL Cloutier

Cindy Cournoyer

Jessika de OD Grèce

Félix-Antoine Tremblay

Frede Rioux