La 14e édition du festival Osheaga, qui se déroulait du 2 au 4 août derniers au parc Jean-Drapeau, était sous le signe du soleil et de la bière fraîche.

Pas de doute, les festivaliers étaient nombreux à faire la fête ce week-end. Même René-Charles «Big Tip» Angélil (the one and only) était de la partie. Serez-vous capable de le «spotter» dans notre capsule?

Voyez donc notre «recap» du week-end préféré des Montréalais (et des Ontariens)!