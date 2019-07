Voici le chalet scandinave parfait à louer pour un week-end en amoureux

Les forêts de La Conception cachent l’un des plus beaux chalets à louer pour un week-end parfait entre amoureux.

De style scandinave, cette cabane de luxe dans le bois offre deux chambres à coucher avec des lits queen et une aire ouverte qui comprend le salon et la cuisine et une belle terrasse où prendre son café le matin.

Les grandes fenêtres laissent entrer un maximum de lumière et vous permettent d’admirer la nature dans toute sa splendeur! Peu importe la saison pendant laquelle vous louer ce magnifique chalet, vous ne regretterez pas la vue que vous aurez!

En été, vous pouvez profiter du canot offert avec la location et aller relaxer sur le lac. Vous pouvez également profiter de la proximité de la rivière Rouge pour faire du kayak. Plusieurs sentiers de marche se trouvent aussi non loin de là si vous êtes des fans de hiking.

L’hiver, ce chalet est tout aussi parfait, car il se trouve à une quinzaine de minutes de Tremblant. Vous pourrez donc relaxer sur le bord du feu, un bon verre de vin à la main après une journée à dévaler les pentes.

Cette «cabane» dans les bois vous coûtera 235$ par nuit. Il ne reste plus beaucoup de disponibilités de location pour l’été, mais plusieurs dates pour l’automne sont encore disponibles. On dit ça comme ça, mais c’est un pas pire chalet à louer pour aller admirer les couleurs!

