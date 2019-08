Cette jolie maison en «A» est l’endroit parfait où se réfugier entre amis au Vermont

Si vos amis et vous prévoyez un week-end au Vermont, voici la maison que vous devez louer pour vous assurer un séjour réussi.

Située à Stowe, cette jolie maison en A à louer sur Airbnb Plus vous charmera au premier coup d’œil. Son décor est un fabuleux mélange des styles «boho» et scandinave.

Elle peut accueillir jusqu’à 8 personnes avec ses quatre lits et ses deux salles de bains.

La maison est en retrait dans les bois, mais si vous désirez sortir manger ou magasiner au centre-ville, vous n’êtes qu’à quelques minutes en voiture. La célèbre station de ski Stowe se trouve également seulement à 15 km ce qui en fait l’endroit idéal où habiter pendant un week-end de ski ou de randonnées.

Les prix varient selon la période de l’année et les jours de semaine désirés, mais au plus bas, cette maison se loue 535$ la nuit sur Airbnb Plus.

Tous les détails et les photos de la demeure se trouvent ici .