Un café new-yorkais ultra populaire s'installe à Griffintown

Le quartier Griffintown peut se vanter d'avoir un nouvel établissement dans sa cour, et ce n'est pas n’importe lequel!

Le très populaire café new-yorkais Maman (dont Oprah est pas mal fan en passant) a ouvert ses portes tout récemment sur la rue Notre-Dame Ouest.

Cette nouvelle adresse est un fabuleux mélange entre café et restaurant français. Ouvert de 7h à 20h en semaine, Maman est là pour votre dose de caféine matinale, l’heure du brunch, votre lunch et même votre 5 à 7 entre collègues après le boulot. Durant les fins de semaine, l’offre est la même et les heures d’ouverture sont de 8h à 18h.

Cappuccinos, lattés, salades, biscuits au chocolat, viennoiseries et même quelques cocktails sont disponibles sur le menu de Maman. Le décor rustique de l'établissement est aussi très charmant et vous vaudra certainement quelques likes sur Instagram!

Maman Montréal

1524, rue Notre-Dame Ouest