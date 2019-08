Un immense marché extérieur d’artisans québécois a lieu ce week-end à Montréal

Libérez un trois heures de votre week-end déjà chargé car c’est le retour du plus grand marché extérieur de créateurs québécois : La Grande Fabrique!

Ce grand rassemblement qui en est à sa 4e édition se déroulera le 10 et 11 août sur la rue Sainte-Catherine Est entre Bourbonnière et Aird dans Hochelaga.

Cette année, c’est plus de 250 kiosques d’exposants qui seront sur place. Vous pourrez découvrir de nouveaux artisans comme en revoir d’anciens que vous aimez déjà en marchant tranquillement sur Sainte-Catherine qui est piétonnière pour l’occasion. C’est environ 1 km d’artisans qui vous attend. La liste complète se trouve sur le site web de la Société de développement commercial d’Hochelaga-Maisonneuve si vous voulez déjà commencer à magasiner!

En plus des kiosques, La Grande Fabrique vous propose aussi une zone fraicheur, un service de bar, un «vide dressing» extérieur, un mini-golf rigolo, et plus encore.

Si vous aimez encourager les créateurs d’ici par l’achat de vos vêtements, votre décoration, vos produits ménagers, vos produits pour le corps et le visage, etc., La Grande Fabrique est l’endroit tout indiqué où aller faire vos emplettes ce week-end!

La Grande Fabrique

10 août de 11 h à 18 h et 11 août de 11 h à 17 h