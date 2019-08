IKEA vous invite à faire le party gratuitement dans ses magasins du Québec et vous ne voulez pas manquer ça

Et si on vous disait que vous pourriez faire le party gratuitement dans le magasin IKEA le plus près de chez vous? Cool, non?

Le 16 août prochain, tous les IKEA organisent chacun leur «house party». Vous pouvez vous attendre à de la bonne musique et à des bouchées suédoises sucrées et salées.

Le but de ces partys? Faire découvrir à la clientèle la collection de lampes «speakers» SYMFONISK. La série de haut-parleurs WiFi, développée en collaboration avec SONOS, a été lancée en avril dernier.

Attention, ne vous attendez pas à un gros party comme dans un club. Les événements de Boucherville et Québec commencent à 17h, tandis que celui de Montréal commence à 18h. Vous devez vous inscrire dans la section IKEA Family pour participer, et les places sont limitées.

Ça risque d’être plutôt tranquille comme party, mais quand même amusant! Vous en profiterez pour vous créer quelques besoins au passage!

Party chez IKEA

16 août à 17h à Boucherville et Québec ou 18h à Montréal