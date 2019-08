Un tournoi de «Roche Papier Ciseaux» aura lieu à Aire Commune et vous pouvez gagner des sous!

Faites vos exercices de doigts et votre visualisation positive, un tournoi de «Roche Papier Ciseaux» débarque à Aire Commune dans le Mile-End!

La gang de Poches & Fils organise ce grand évènement sportif le mercredi 7 août prochain. Dès 17 h, vous êtes attendu avec vos «skills» pour affronter vos amis à ce fabuleux jeu de hasard. La compétition commencera officiellement vers 18 h 15.

Trois prix sont en jeu : un CD des Best Of de Roch Voisine, une carte-cadeau de 50 $ pour le salon de coiffure Le 7 carré et 250 $ en argent comptant! Pas mal, non?

Pas besoin de vous inscrire préalablement. L’entrée à la compétition est gratuite pour tous!

Pour ceux que ça intéresse, voici les règles du jeu :

Les joueurs sont face à face une main derrière le dos

Le signal: 1/2/3 ou shi/fu/mi

Les joueurs dévoilent simultanément leur main à la fin du signal

Chaque joueur a une chance sur trois de gagner, une chance sur trois de perdre, une chance sur trois d’avoir le même résultat

Roche gagne contre les ciseaux

Ciseaux gagnent contre papier

Papier gagne contre Roche

Tournoi de Roche Papier Ciseaux

7 août 2019 dès 17 h à Aire Commune