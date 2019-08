12 activités à faire pour célébrer Fierté Mtl comme il se doit!

Ça y est, Fierté Montréal est de retour avec ses 11 journées d’activités culturelles et communautaires afin de mettre en lumière la beauté de la diversité! Le festival se déroule bel et bien du 8 au 18 août.

Bien que la grande majorité des activités proposées dans la programmation se déroulent dans le Village, Fierté Montréal se célèbre à travers la ville entière.

Voici donc, sans plus attendre, 12 sorties à inscrire à votre agenda:

1. Drag Queen Boozy Brunch au Méchant Bœuf

Le restaurant Méchant Bœuf situé dans le Vieux-Montréal organise un «boozy brunch» où les drags queen seront à l’honneur! Pour 40$, vous aurez droit à un brunch en formule table d’hôte et un mimosa gratuit en cocktail de bienvenue. Pour 32$, faites de votre repas un «boozy brunch» avec des mimosas à volonté. Il y a deux services prévus: un premier à 10h et un autre à 13h. Vous devez vous procurer vos billets via la page Facebook de l’évènement.

2. Spectacle gratuit de Ciara

Le 17 août, nulle autre que Ciara sera en ville pour offrir un spectacle gratuit aux festivaliers. Le rendez-vous est donc donné au parc des Faubourgs à 20h. Préparez-vous à danser et à chanter à tue-tête!

3. Being Britney avec Thomas Leblanc et Tranna Wintour

Les deux humoristes montréalais vous invitent à revivre la vie de Britney. Du Mickey Mouse Club à Las Vegas, le spectacle Being Britney vous fera revivre les meilleurs moments de la carrière et la vie personnelle de Brit. Ça se passe le 14 août au parc des Faubourgs!

4. Exposition Inclusion 2019

L’artiste visuel Yunus Chkirate a regroupé une variété d'artistes visuels utilisant différents médias pour présenter l’exposition Inclusion. Vous pouvez aller admirer les œuvres des artistes du 13 au 18 août, à l’Espace Village, au 1211, rue Sainte-Catherine Est.

5. Spectacle Drag Superstar

L’un des spectacles à ne pas manquer pendant le festival est sans aucun doute celui de Drag Superstars animé par nul autre que Sasha Velour. Ça va bouger au Parc des Faubourgs le 15 août à 20h!

6. Spectacle Les Pussycat Drags

Cette soirée vous fera vivre un méga throwback alors que six drag queens vous en mettront plein la vue en interprétant les plus grands succès de ce groupe mythique des années 2000. C’est le 7 août que ça se passe au Cabaret Mado, à 22h, et le coût de l'admission générale est de 15$.

7. Zumba de la Fierté

Les festivités de la Fierté, ça passe aussi par un cours de Zumba! Le samedi 10 août, à 14h, un cours de Zumba sera offert en plein air sur la rue Sainte-Catherine entre les rues Plessis et Panet. L’évènement est gratuit et vous êtes invités à vous revêtir de mauve pour l’occasion!

8. Cabaret Queerlesque

Une douzaine d’artistes burlesques montréalais queer vous en mettront plein la vue avec leur spectacle Queerlesque. Costumes brillants et sensualité sont au rendez-vous le 14 août au parc des Faubourgs à 20h.

9. 36e défilé de la Fierté

Impossible de participer aux festivités de la Fierté sans assister au traditionnel défilé. Ce dernier se déroulera comme à l’habitude, sur le boulevard René-Levesque, entre les rues Metcalfe et Alexandre-DeSève. C’est donc un rendez-vous le dimanche 18 août, à partir de 13h.

10. Journée de la Fierté à La Ronde

Si vous aimez les manèges, La Ronde organise une journée 100% Fierté où quelques drag queens seront sur place pour vous divertir dès votre arrivée. Cette journée se déroule le 16 août et si vous achetez votre billet avant le 15 août, ce dernier ne vous coûtera que 43$! C’est le temps d’en profiter!

11. Fierté Tattoo & Tarot

Le bar Idole, situé sur la Plaza St-Hubert, organise une soirée Tattoo & Tarot pour lancer la Fierté en beauté. Le tatoueur invité est Max Gautz et Kitty Blackburn pourra vous en dire davantage sur votre avenir grâce à ses cartes magiques! Ça commence à 22h!

12. Méga T-Dance

Pour terminer la Fierté en beauté le 18 août, rendez-vous au parc des Faubourgs pour la Méga T-Dance. De 15h à 23h, les DJ et danseurs présents vous feront bouger comme s’il n’y avait pas de lendemain!