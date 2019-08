Un 5 à tard «dog friendly» aura lieu dans ce bar WOW et vous pourrez boire et manger GRATIS

Ok la gang. L’équipe de Silo 57 est super excitée de vous inviter à son premier 5 à 7 dog friendly au Riverside le jeudi 22 août prochain pour célébrer son 2e anniversaire.

Eh oui, ça fait déjà 2 ans que Silo 57 existe et en plus, cette année, notre marque a lancé son propre site web. Ce n'est pas rien!

Afin de célébrer toutes ces belles nouvelles en grand, Silo 57 a décidé d’organiser un party au Riverside en collaboration avec Tito’s Vodka et Gusta.

Au programme, un cocktail gratuit, des bouchées véganes, des sacs cadeaux, des surprises et du gros WOW!

Il y aura même un photographe sur place pour prendre des photos de vous et de votre chien. #NextProfilePicALERT

Le toiletteur Adorable Doggytown sera également là pour faire un léger toilettage aux chiens qui le désirent! Finalement, pour joindre l'utile à l'agréable, il sera aussi possible de faire un don à l'organisme à but non lucratif Rosie Animal Adoption.

Ça risque d'être une maudite belle soirée alors ne ratez pas ça! On a hâte de vous rencontrer et de boire un cocktail avec vous.

Toutes les infos de cette soirée.

Riverside St-Henri

5020 rue Saint-Ambroise, Montréal