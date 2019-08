Que ce soit pour souligner un évènement spécial, un anniversaire, des fiançailles ou simplement pour passer une bonne soirée en tête-à-tête, il existe de nombreux restaurants où s’offrir un repas de luxe à Montréal.

Voici donc 5 restaurants chics où sortir en amoureux.

1. Le Beau Mont

Ce nouveau restaurant situé à la limite du quartier Parc-Extension est le tout nouveau projet de Normand Laprise et Christine Lamarche. Le Beau Mont promet une cuisine créative qui met en vedette les producteurs locaux et le terroir québécois. Il faut évidemment s’attendre à payer le prix pour expérimenter ce menu comparable à celui du Toqué!.

905 avenue Beaumont, suite 105, Montréal

2. Le Marcus Montréal

Ce restaurant situé au cœur du nouvel hôtel Four Seasons de Montréal est tout simplement magnifique. En plus de sa décoration à couper le souffle, le Marcus propose des plats savoureux et une présentation distinguée qui saura certainement impressionner votre tendre moitié. Le Marcus possède aussi une superbe terrasse où admirer le coucher du soleil. Un petit plus à considérer si vous voulez vivre une soirée romantique à souhait!

1440 rue de la Montagne, Montréal

3. Barroco

En cas de doute, réservez au Barroco. Ce restaurant du Vieux-Montréal ne déçoit jamais et propose des plats réconfortants, mais raffinés. De nombreuses célébrités de passage en ville s’y arrêtent souvent pour manger et boire une bonne bouteille de vin.

312 rue Saint-Paul Ouest, Montréal

4. Jun I

Pour les amoureux de la cuisine asiatique, un arrêt au restaurant Jun I de l’avenue Laurier s’impose. L’établissement est en fait un impressionnant bar à sushis et offre à sa clientèle des plats de poissons frais délicieusement apprêtés. On peut également y savourer des salades fraîches et des sashimis.

156 avenue Laurier Ouest, Montréal

5. Le Ratafia

Ce bar à vins et desserts est une toute nouvelle adresse à essayer si vous avez la dent sucrée. C’est l’endroit idéal où terminer une soirée en amoureux. Vous pourrez y commander un menu dégustation de vins et desserts. Le rêve!

6778 boul. Saint-Laurent, Montréal