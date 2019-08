Un nouveau pub végane organise une soirée «dating» pour célibataires

Le nouveau pub Bowhead du boulevard Saint-Laurent se lance également dans le «match-making»!

À lire aussi: Le premier pub 100% végane a ouvert ses portes à Montréal

Le 24 août prochain, les célibataires sont conviés au restaurant pour un «6 à 9 rencontre» où ils pourront parler de tout et n’importe quoi avec des personnes intéressées par le végétarisme et le véganisme.

TOUT le monde est invité à cet évènement. Femme, transsexuel, homosexuel, homme, transgenre, hétérosexuel, etc. Votre sexe et votre orientation sexuelle n’ont aucune importance. Le but est de rencontrer de nouvelle personne et de peut-être développer des affinités, qui sait!

En plus de jaser, vous pourrez bien entendu manger et tester le menu entièrement à base de végétaux de ce tout nouveau pub.

L’accès à l’évènement est entièrement gratuit!

6 à 9 rencontre pour célibataires végés/véganes

Bowhead Pub – 3723, boulevard Saint-Laurent

24 août dès 18h

*Photo de couverture: Instagram @l.meg