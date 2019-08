11 photos de la nouvelle boutique la plus «instagrammable» de Montréal

Si vous aimez l’entreprise montréalaise de produits pour le corps BKIND, vous avez sûrement entendu parler de l’ouverture d’une boutique ayant pignon sur rue à Montréal.

Eh bien c’est chose faite. BKIND a officiellement ouvert les portes de son nouveau local du boulevard Saint-Laurent au début du mois d’août.

En plus de retrouver les produits de la marque, la boutique a aussi un espace en vrac pour faire le remplissage de vos produits préférés. Vous pouvez également vous procurer les produits ménagers Kind Home qui est une marque appartenant à BKIND.

Bien que le petit atelier de la rue McGill qu’occupait la marque auparavant était charmant, les produits naturels et véganes de la marque sont maintenant mis en valeur dans un magnifique décor minimaliste signé Godin Atelier. Pratiquement tous les murs et le mobilier sont roses, ce qui se marie parfaitement à l’image de marque de l’entreprise montréalaise. Il y a quelques touches de terrazzo aussi qui complète parfaitement l’endroit.

Le style de Godin Atelier est facilement reconnaissable avec les murs et mobiliers ondulés et l’utilisation des cercles pour créer du mouvement. Ce studio de design est également derrière les locaux de Vestibule, Naïf Style et boutique Vertuose