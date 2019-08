Un condo rose iconique à vendre pour 475 000$ sur la rue Berri

Tous les Montréalais ont certainement déjà pris quelques secondes pour admirer cette magnifique bâtisse rose en marchant sur la rue Berri à Montréal. Eh bien, le condo situé au rez-de-chaussée de ce bâtiment est présentement à vendre au coût de 475 000$.

ENGEL & VOLKERS MONTRÉAL

Avec ces 2 chambres et son espace de vie à aire ouverte, ce petit condo possède certainement beaucoup de charme.

ENGEL & VOLKERS MONTRÉAL

ENGEL & VOLKERS MONTRÉAL

ENGEL & VOLKERS MONTRÉAL

ENGEL & VOLKERS MONTRÉAL

Le logement est parfaitement situé à quelques pas du parc Lafontaine et d’une multitude de restaurants et de bars. Et le métro Mont-Royal est tout près également! Un petit plus à considérer.

ENGEL & VOLKERS MONTRÉAL

ENGEL & VOLKERS MONTRÉAL

ENGEL & VOLKERS MONTRÉAL

ENGEL & VOLKERS MONTRÉAL

ENGEL & VOLKERS MONTRÉAL

ENGEL & VOLKERS MONTRÉAL

Le condo possède aussi un petit jardin et un cabanon!

ENGEL & VOLKERS MONTRÉAL

ENGEL & VOLKERS MONTRÉAL

Tous les détails de cette propriété ici.