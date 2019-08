Un grand festival végane gratuit aura lieu à Montréal en septembre

Le rendez-vous annuel par excellence des véganes est de retour pour sa sixième édition!

Le Festival végane de Montréal s’installera le 21 et 22 septembre prochain au Palais des congrès de Montréal.

Chaque année, c’est l’occasion de découvrir tout plein de produits, discuter avec d’autres véganes sur cette alimentation et ce mode de vie de plus en plus populaire et participer à des ateliers ou encore des conférences avec offertes par des spécialistes.

Bien que ce festival est LA place où être pour un végane, tout le monde est le bienvenu. Si le véganisme vous intrigue et vous intéresse, c’est l’évènement idéal où aller vous familiariser avec tout ça. Les exposants seront ravis de vous en apprendre davantage sur leurs produits et comment bien les cuisiner.

La liste d’exposants n’est pas encore connue car la période d’inscription a toujours lieu mais vous pouvez surveiller le site web du festival ou encore l’évènement Facebook pour ne rien manquer des développements.

Festival végane de Montréal

21 et 22 septembre 2019 au Palais des congrès

*Photo de couverture: Instagram @laurence.aubry