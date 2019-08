5 restaurants où bruncher végé dans le sud-ouest de l'île

Ce n’est pas toujours facile de trouver un bon restaurant où bruncher quand on veut délaisser le classique deux œufs, bacons, saucisses. Pour les végétariens ou ceux qui aiment les légumes à la folie, il existe quelques bonnes adresses où bruncher végé dans le sud-ouest de l'île.

Voici donc 5 restos où bruncher végé dans le sud-ouest de l'île de Montréal.

1. Chez Janine

Petite sœur de Régine, Janine est l’ultime endroit où bruncher à Verdun. L’établissement est tellement populaire que durant les week-ends les files d’attente s’y forme dès 10h. Heureusement, même si vous vous retrouvez coincés à l’extérieur on vous offrira des bouts de brioche ou autre et une couverture pour vous réchauffer s’il fait froid. À l’intérieur, les végé pourront manger une assiette de déjeuner classique avec du toffu brouillés. Un pur délice!

3900 rue Wellington

2. Restaurant Well

Du lundi au dimanche dès 8h, l’équipe du Well a Verdun est toujours prête à vous accueillir pour vous servir des plats plus décadents les uns que les autres. Les végétariens, les végétaliens et même ceux qui ont une diète sans gluten y trouveront de quoi se nourrir. Une belle adresse à ajouter à son carnet!

4567 rue Wellington

3. Foiegwa

Situé dans l’ancien local de La Belle Province, ce french diner revisité offre une panoplie de plats délicieux du matin au soir. Durant les brunchs (du vendredi au dimanche), le Foiegwa offre des assiettes de tartine, des bols de smoothies et plusieurs autres options végétariennes.

3001 rue Notre-Dame Ouest

4. Arthur Nosh Bar

Le Arthur Nosh Bar est devenu un véritable classique de la scène gastronomique de Montréal depuis son ouverture en 2016. Ce petit resto se spécialise en brunch et sert des assiettes de bagels et de toasts plus savoureuses les unes que les autres. Assurez-vous de commander votre assiette avec un petit cocktail puisqu’ils sont délicieux.

4621 rue Notre-Dame Ouest

5. Venice MTL Saint-Henri

Pour les amateurs de smoothies, de toasts et d’omelettes, un arrêt au Venice MTL s’impose. Cette succursale offre de délicieux toasts à l’avocat et une foule d’autres options végétariennes qui vous donneront l’eau à la bouche. En plus, son décor vous donnera l’impression de déjeuner en Californie.

4001 rue Notre-Dame Ouest