Une épicerie zéro-déchet prépare son ouverture sur l’avenue Mont-Royal

Vous connaissez l’épicerie écologique zéro-déchet Méga Vrac? À ce jour, deux succursales existent sur l’île de Montréal: l’une sur la promenade Masson et l’autre dans Hochelaga sur la rue Ontario.

Les résidents du Plateau-Mont-Royal n’auront plus à faire le détour dans ces coins-là pour acheter leurs produits en vrac, car l’entreprise montréalaise prévoit ouvrir une troisième succursale sur l’avenue Mont-Royal entre les rues de Lorimier et Papineau!

L’épicerie en a fait l’annonce le 20 août sur ses réseaux sociaux et la nouvelle a été accueillie chaleureusement par les adeptes du mode de vie zéro-déchet. Le Méga Vrac Plateau devrait voir le jour cet automne si tout se passe comme prévu!

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Méga Vrac, ce concept d’épicerie zéro-déchet propose plus de 1000 produits en vrac comme des épices, des légumineuses, des huiles et vinaigres, des produits ménagers, des produits laitiers, du kombucha, des produits pour le corps, etc. Vous n’avez qu’à apporter vos contenants et à les remplir de ce que vous désirez. L’épicerie offre même un rabais de 5% à ceux qui apportent leurs contenants afin d’encourager les gens à adopter la philosophie zéro-déchet.

L’adresse exacte de la nouvelle succursale n’a pas encore été dévoilée, mais gardez l’œil ouvert si vous habitez Plateau-Est!

Ah oui et pour ceux qui habitent dans le coin de Masson, sachez que la succursale du Vieux-Rosemont déménage très bientôt dans un plus grand local au coin Masson et 8e Avenue. Yeah!