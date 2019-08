13 activités à faire absolument avant que l’été ne se termine

Les journées raccourcissent, l’école recommence, la routine s’installe... l’été tire bel et bien à sa fin que vous le vouliez ou non. Si vous avez l’impression de ne pas en avoir profité au maximum, voici 13 activités à faire avant que l’automne (et le froid!) arrive!

1. Marché de nuit asiatique 2019

Le Marché de nuit asiatique est de retour pour une 3e édition dans le Quartier Chinois. L’évènement, qui est toujours très populaire, rassemblera plus de 30 marchants du quartier qui offriront de la nourriture entre 3 $ et 5 $ avec des plats «premium» entre 7 $ et 8 $.

Vendredi 30 août: 17 h à 23 h

Samedi 31 août: 11 h à 23 h

Dimanche 1er septembre: 11 h à 22 h

2. 5@Wouf au Riverside

Le jeudi 22 août, c’est au Riverside St-Henri que ça se passe et les pitous sont les bienvenus! Notre team Silo 57 sera présente avec des cadeaux, de la bouffe et de l’alcool gratuits pour fêter avec vous et ainsi souligner les deux ans de la marque et le lancement du tout nouveau site Silo57.ca . C’est à ne pas manquer!

Jeudi 22 août dès 17 h

3. Les derniers Weinplatz du Alexandraplatz Bar

Le Alexandraplatz bar fermera sa porte de garage de façon définitive le 28 septembre prochain. C’est pourquoi les trois derniers évènements Weinplatz, où le bon vin est à l’honneur, sont à inscrire à votre agenda! C’est votre chance de dire adieu à ce bar mythique du Mile-Ex!

21 août : 16 h à 23 h

4 et 18 septembre : 16 h à 23 h

4. Le festival gourmand YUL Eat

Pour sa 6e édition, YUL Eat s’installe pendant sept jours dans le Quartier des spectacles. Au programme, encore plus de découvertes culinaires et de délices que jamais et une tonne d’activités!

9 au 15 septembre

5. Participer à un Yoga-Brunch

Mélanger yoga et brunch est le meilleur plan pour un samedi réussi! C’est ce que proposent la yogi et blogueuse Eve Guilbert et le Riverside Saint-Henri. L’activité est au coût de 30 $ et vous devez acheter vos billets à l’avance . Ah oui, n’oubliez pas votre tapis de yoga et votre bouteille d’eau réutilisable!

24 août de 10 h à 12 h 30

6. Le World Press Photo

L’un des évènements phares de la rentrée est l’exposition World Press Photo au Marché Bonsecours. L’édition 2019 met en vedette les photographies gagnantes de la 62e édition du concours mondial de photographie de presse. Préparez-vous à vivre beaucoup d’émotions.

28 août au 29 septembre 2019

Dimanche au mercredi: 10 h à 22 h

Jeudi au samedi: 10 h à 24 h

7. La Nuit Blanche à La Ronde

Cette année, c’est dans la nuit du 20 au 21 septembre que vous pourrez déambuler dans les «rues» La Ronde et embarquez dans vos manèges favoris. Des DJs seront aussi présents pour mettre de l’ambiance partout sur le site durant cette nuit blanche festive.

20 au 21 septembre entre 21 h et 5 h

8. Spectacle de BYNON, FouKi, Alicia Moffet & friends à Aire commune

Le producteur montréalais émérite BYNON sera à Aire commune pour lancer son nouveau single. Pour l’occasion, il a invité une tonne d’amis artistes à venir performer sur scène dont FouKi, Zach Zoya, Alicia Moffet, Clay and Friends, et plus encore.

2 septembre de 13 h à 20 h

9. Le festival Mile Ex End

Du 30 août au 1er septembre, le viaduc Rosemont-Van Horne vibrera aux sons des artistes de la programmation du festival de musique et d'humour Mile Ex End. Feist, Elisapie, Geoffroy, Chromeo, et plusieurs autres seront de la partie. Vous pouvez acheter votre passe de festival ou votre billet pour une journée dès maintenant.

30 au 1er septembre

10. Vendredi 5@7 au Jardin de Mary

Chaque vendredi, le New City Gas vous ouvre la porte de son tout nouveau jardin secret : le Jardin de Mary. Cette nouvelle terrasse bohème est l’endroit idéal pour un 5 à 7 entre amis et collègues.

Les vendredis dès 17 h

11. Faire de l’escalade gratuitement chez Nomad Bloc

L’entreprise Nomad Bloc installée pour la belle saison sur la rue Molson invite les gens à tester l’escalade gratuitement lors de la journée mondiale de ce sport le 24 août prochain. Il y aura même des burgers (végé ou non) gratuits et des cadeaux à gagner!

24 août : 9 h à 22 h

12. Le dernier Piknic de l’été

Le dernier Piknic avant l’équinoxe d’automne est prévu pour le 22 septembre. Au programme derrière les platines : Ellen Allien, Due Diligence, Flamingosis, Dead Horse Beats, Killa-Jewel, Sevdee et Magnanimous.

22 septembre : 14 h à 21 h 30

13. Le BBQ Hoogan & Beaufort

Le réputé restaurant Hoogan & Beaufort organise pour une seconde fois un BBQ extérieur où épluchette de blé d’Inde et cochon sur le grill sont au rendez-vous. Si vous désirez participer à cet évènement vous devez réserver votre place au coût de 30 $ par téléphone.

8 septembre: 15h30 à 20h