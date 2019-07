Un bar à vins et desserts a ouvert à Montréal et c’est l’endroit parfait où terminer une soirée en amoureux

Ça arrive à tous les couples de vouloir étirer une sortie en tête-à-ête avec un verre de plus, ou même deux!

Bien entendu, vous pourriez rester au restaurant où vous êtes attablés. Mais vous pourriez aussi décider de payer la facture et de vous diriger vers ce tout nouveau bar à vins et desserts de La Petit-Italie.

Le Ratafia est en effet une nouvelle adresse qui se spécialise dans les desserts. Oublier le gâteau au chocolat avec beaucoup trop de crémage. Chez Ratafia, les desserts sont sophistiqués. Vous pouvez opter pour le menu dégustation de trois services ou encore y aller à la carte. Si c’est votre anniversaire, sachez que le chef pâtissier propose même un gâteau surprise coloré spécial pour les fêtés!

Ceux qui aiment prendre un «trou» entre deux repas seront servis au Ratafia, car le restaurant en propose six qui sont pas mal plus originaux que le Trou normand traditionnel.

Côté vins, il y a du blanc, du rouge, du rosé, du orange, des bulles et des digestifs. Ce n’est vraiment pas les choix qui manquent.

Le concept desserts et vins est le mélange parfait pour une soirée bien arrosée. En plus, le Ratafia promet une ambiance festive avec feux de Bengale et de la bonne musique! Impossible de s’ennuyer!

Ratafia

6778, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Mardi -Mercredi : 16h à 1h

Jeudi – Vendredi – Samedi : 16h à 2h