Un bar à burgers de luxe ouvert 24/7 s'est discrètement installé à Montréal

Mis à part quelques chaînes de fast-food américaines, Montréal n’a pas énormément de restaurants ouverts 24/7 pour satisfaire l’estomac de ses résidents, peu importe l’heure de la journée.

Par chance, un petit nouveau vient s’ajouter à la courte liste : Saint Burger. Ce nouvel établissement est situé dans le Vieux-Montréal, plus précisément au coin du boulevard Saint-Laurent et de la rue Notre-Dame.

Caché en quelque sorte au sous-sol de l’édifice qu’il occupe, le restaurant est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7! Cela en fait donc l’endroit tout indiqué pour aller se chercher un bon burger le midi si vous travaillez dans le coin, ou encore où aller se «bourrer la face» à la sortie des bars!

En plus de servir des burgers à faire saliver, Saint Burger propose aussi de la poutine et des rondelles d’oignons. La bouffe parfaite de lendemain de veille! Un combo burger, frites et soda vous coûte 13,75 avant taxes et vous pouvez le manger sur place ou le prendre pour emporter.

Saint Burger

475, boulevard Saint-Laurent, Montréal

*Photo de couverture: Unsplash / Carles Rabada