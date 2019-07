Une nouvelle buvette de vin nature à Rimouski où aller durant votre prochain roadtrip

Rimouski a désormais un nouveau spot où bien boire et bien manger. La buvette Les oiseaux rares ouvrira finalement ses portes à la mi-août après de longs mois d’attente.

C’est la sommelière Isabelle Claveau (qu’on voit de temps en temps dans l’émission Curieux Bégin) qui est derrière ce projet savoureux. On peut donc s’attendre à une carte de vins naturels, biologiques et biodynamiques, des choix de bières et de spiritueux locaux et un menu de petits plats qui risquent de nous faire saliver. Du moins, on l’espère!

La buvette Les oiseaux rares ouvrira officiellement ses portes le 15 août prochain et déjà la faune montréalaise semble très excitée de cette annonce. C’est d’ailleurs la comédienne Charlotte Aubin qui sera DJ lors de cette soirée qui risque d’être très arrosée.

Si vous passez par Rimouski, assurez-vous d’aller y boire un verre.

