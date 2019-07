Un bar à cocktails ultra populaire de la rue Rachel est à vendre pour 300 000$

Si vous passez beaucoup trop de temps à danser et à boire des cocktails au Mayfair, peut-être seriez-vous intéressé à devenir propriétaire de l’endroit?

C’est désormais chose possible, car le fonds de commerce de l’entreprise de la rue Rachel a été mis en vente pour la somme de 300 000$.

L'équipe de Silo 57 a fait le saut en voyant l'annonce du commerce à vendre sur la page Remax. Lorsque contacté par Silo 57 au sujet de la vente, l’actuel groupe de propriétaires A5 Hospitality mentionne qu’ils sont «occupés sur d’autres projets et ont décidé de fermer et mettre en vente le commerce pour laisser l’opportunité à un autre opérateur de reprendre le 451, Rachel Est, un emplacement de bar sur le Plateau Mont-Royal à succès depuis plus de 20 ans».

Alors, à qui la chance de devenir propriétaire du bar à cocktails et salon de thé alcoolisé Le Mayfair?!

*Photo de couverture: Instagram @lesfourchettes