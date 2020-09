10 chalets à louer pendant le temps des Fêtes (mais faites vite!)

Vous pensez qu’il est peut-être trop tôt pour parler du temps des Fêtes. On peut en effet encore attendre quelques semaines avant de faire jouer l’album de Michael Bublé en boucle dans la voiture, mais il ne faut surtout pas attendre pour réserver son chalet si on souhaite s’évader de la ville à ce moment de l'année.

Plusieurs chalets, maisons et condos sont déjà loués à la fin décembre et au début du mois de janvier 2021, mais il reste encore quelques beaux endroits où séjourner. Toutefois, vous devrez vous décider rapidement car les dates du temps des Fêtes s’envolent toujours très vite!

Pour vous guider dans vos recherches, voici donc 10 chalets à louer qui sont encore disponibles pendant les Fêtes.

Si vous avez envie de passer votre temps des Fêtes dans le coin de Tremblant, ce joli condo est une bonne option. Il se trouve à proximité des magasins et restaurants du village, ainsi que de la station de ski pour ceux et celles qui veulent aller dévaler les pentes. Le coût par nuit est fixé à 350$ entre le 20 décembre et 3 janvier 2021.

5 voyageurs

Animaux non permis

Cette maison accueillante est parfaite pour les Montréalais qui souhaitent s’évader un peu de la ville pour célébrer les Fêtes et se reposer. Vous ne serez pas loin de certaines attractions comme des parcs naturels où faire de la randonnée ou de la raquette. Le prix pendant les Fêtes est le même qu’en tout temps, soit 140$ la nuit.

6 voyageurs

Animaux permis

Si vous avez décidé de vous payer un petit séjour de luxe pendant les Fêtes avec des amis ou tout simplement en amoureux, c’est ce chalet que vous devez réserver. L’imposante fenestration offre une vue magnifique sur la nature. Le chalet est aussi bien situé à proximité des centres de ski de la région. Il y a aussi plusieurs endroits où aller faire de la raquette ou du ski de fond non loin du chalet. À noter que le prix par nuit varie énormément pendant les Fêtes allant de 310$ à 1 267$.

6 voyageurs

Animaux non permis

Ce chalet rustique est l’endroit parfait où s’évader en couple pendant les Fêtes. C’est le logement idéale à louer pour passer du bon temps à lire des livres, manger de la bouffe réconfortante, marcher en raquette, boire du chocolat chaud sur le bord du feu et faire des siestes d’après-midi emmitoufler dans une couverte. La nuitée est fixée à 120$ entre le 18 décembre et le 3 janvier 2021.

2 voyageurs

Animaux permis

Si vous souhaitez passer vos vacances de Noël en Ontario, ce chalet moderne est encore disponible pour vous accueillir. Vous ne pourrez peut-être pas profiter de la plage qui se trouve exactement devant la maison mais vous pourrez profiter du spa avec un bon verre de vin à la main. Si vous voulez faire un tour en ville, le centre-ville d’Ottawa est à seulement 45 minutes de route. Pendant les Fêtes, le prix est de 300$ la nuit.

6 voyageurs

Animaux non permis

À seulement 14 minutes de la montagne de ski Owl’s Head et 12 minutes du magnifique spa de Bolton, ce mini-chalet peut accueillir deux personnes. Situé au bord d’une rivière, le logement permet de se ressourcer au grand air. Le mini-chalet de type loft a également un rangement chauffé l’hiver où vous pouvez laisser votre équipement de sport au besoin. Pendant les Fêtes, vous devrez débourser 80$ la nuit pour y séjourner.

2 voyageurs

Animaux permis

Si une cabane en bois sans électricité ni eau courante ne vous fait pas peur en hiver, ce chalet est pour vous. Bien entendu vous aurez un foyer pour chauffer, un réchaud pour cuisiner, une toilette sèche à proximité et un réservoir d’eau pour faire la vaisselle. Autour de vous ce sera le calme plat et vous pourrez emprunter les sentiers qui entourent la cabane pour faire du ski de fond ou de la raquette. Le prix par nuitée est d’environ 54$ entre le 19 décembre et le 4 janvier 2021.

2 voyageurs

Animaux non permis

Dans ce «boat house» vous pourrez vous réveiller avec une vue sur le lac gelé et couvert de neige. Sur la terrasse de la chambre, vous avez même droit à une magnifique vue sur la montagne de ski de Tremblant. Après une journée à profiter du plein air, vous pourrez vous installer devant le foyer au bois et peut-être ouvrir quelques cadeaux entre amoureux? Entre le 19 décembre et le 4 janvier 2021, le prix par nuit varie de 249$ à 299$.

2 voyageurs

Animaux permis

Ce mini-chalet est tout nouveau sur Airbnb et il est encore disponible à la location pour le temps des Fêtes. L’endroit est parfait pour un séjour en nature où se reposer et profiter des alentours pour faire un peu de randonnée. Le mini-chalet est tout équipé, mais vous devrez prendre votre douche dans un bloc sanitaire situé tout près. En hiver toutefois, vous pouvez utiliser la toilette à même le gîte pour éviter de devoir sortir en pleine nuit. La moyenne de prix par nuit durant les Fêtes est de 91$.

2 voyageurs

Animaux non permis

Situé à moins de 10 kilomètres de Saint-Tite, ce chalet peut accueillir jusqu’à 4 voyageurs, mais est préférable pour deux adultes. Le logement est au bord d’un lac ce qui offre une magnifique vue sur l’eau et sur la nature, été comme hiver. Plusieurs sentiers sont à proximité si vous aimez aller faire des promenades dans les bois quand la neige se pointe le bout du nez. Pendant la période des Fêtes, la nuitée coûte 125$.

4 voyageurs

Animaux non permis

