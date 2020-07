Cette grange de 1903 rénovée en jolie petite maison en Estrie est à louer sur Airbnb

Si vous avez décidé d’explorer l’Estrie et plus particulièrement Magog et ses environs, ce Airbnb est peut-être celui qu’il vous faut.

Aménagée dans une grange de 1903, cette jolie maison rustique peut accueillir jusqu’à 6 personnes avec ses 4 lits et ses deux salles de bain.

Appelée La Barn, la grange a fait l’objet de rénovations au cours des dernières années. C’est en fait nulle autre que la designer Camille Charland Perez qui a orchestré les rénovations dans le cadre de son émission Rénover pour louer sur la chaîne Casa.

En plus d'être dotée d’un bel intérieur chaleureux et rustique, la propriété a également un magnifique espace extérieur où profiter du beau temps. Il y a même une douche extérieure pour les chaudes journées d’été.

La Barn est parfaitement située en plein cœur du village d’Ayer's Cliff. En séjournant à cet endroit, vous serez à quelques minutes en voiture des autres villages et des attraits touristiques, comme North Hatley et ses antiquaires, le lac Massawippi, Magog et ses restaurants, Compton et ses produits du terroir, Fitch Bay et les champs de Bleu Lavande, etc.

La grange est à louer sur Airbnb et son prix par nuitée varie selon les jours et la saison désirés. Sachez qu’il y a encore plusieurs disponibilités pour le mois de septembre.

C’est aussi un bel endroit où séjourner pour profiter de la saison des couleurs dans les Cantons-de-l’Est!

Ce airbnb est «dog friendly», moyennant un coût supplémentaire de 30$ par animal pour ceux qui veulent voyager avec leur pitou!

