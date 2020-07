Ce resto-terrasse «dog friendly» d’Ottawa offre une incroyable vue sur le Parlement

Si vous avez prévu faire un «road trip» dans la capitale cet été, vous êtes probablement à la recherche de bons «spots» où manger et boire, mais aussi où vous arrêter pour admirer la ville.

Le resto-terrasse Tavern on the Hill est l’endroit parfait à Ottawa où relaxer et profiter de l’incroyable vue que l’endroit offre sur le Parlement.

L’établissement est en fait situé dans le parc Major’s Hill et est composé d’une cantine où commander de délicieux hot-dogs de luxe, d’un bar, d’un café et d’un bar laitier.

Ouvert du mois de mai au mois d’octobre, le Tavern on the Hill vous permet de déguster un repas sur place avec un bon verre de vin ou de bière, ou de prendre le tout pour emporter et aller s’installer pour pique-niquer non loin de là.

L'endroit accepte aussi les chiens en laisse avec joie. Vous pouvez donc apporter avec vous votre gentille bête poilue.

Un endroit à découvrir lors de votre passage à Ottawa!

Tavern on the Hill a aussi un petit frère qui s’appelle Tavern on the Falls et qui, de son côté, offre une magnifique vue des chutes Rideau sur la promenade Sussex.

Tavern on the Hill

1223, pont Alexandra, Ottawa

