Un resto 100% végane ouvre dans une ancienne maison centenaire à Mascouche

Les restaurants véganes ont la cote à Montréal depuis les deux dernières années et ça commence à se faire sentir à l’extérieur de la métropole.

En effet, de plus en plus d’établissements qui proposent des produits et mets végétaliens ouvrent leurs portes en banlieue de Montréal et en région.

L’un des petits derniers est le restaurant Maskwa à Mascouche.

Ce nouvel établissement a ouvert ses portes le 19 juillet dernier dans une maison centenaire du chemin Sainte-Marie. La maison a été transformée en café/resto tout en respectant l’histoire de la bâtisse.

Au menu du Maskwa on y trouve plusieurs options de smoothies, du café, des bols chauds et des toasts nourrissantes pour le déjeuner ainsi que des sandwichs et bol repas pour le lunch.

Ce restaurant devient donc le «spot» parfait pour les Mascouchois qui veulent manger végane ou bien les Québécois qui partent à la découverte du Québec cet été et qui cherchent des adresses véganes!

Le Maskwa

2911, chemin Sainte-Marie, Mascouche

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s " /> " />

s " /> " />

s " /> " />