Un resto du Vieux transforme sa fenêtre en «take-out» à empanadas

Certains restaurants ont fait le choix de ne pas revenir immédiatement à «la normale» et de se réinventer afin de continuer à servir les clients.

C’est le cas du restaurant et bar à vin Bocata qui au lieu de reprendre du service en salle, a transformé complètement sa fenêtre avant en comptoir pour emporter.

Nommé Super Loco, ce comptoir égaye non seulement le Vieux-Montréal avec sa façade jaune, il propose également de délicieux empanadas faits maison. Trois options d’empanadas s’offrent à vous : bœuf, poulet et végé.

Le menu est aussi composé de six options de sandwichs (dont une végane), de quelques accompagnements, de desserts et puis finalement de vins biologiques et natures.

Le comptoir Super Loco est ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 20h.

À essayer lors de votre prochaine escapade touristique dans le Vieux-Montréal!

Le Super Loco

310, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

