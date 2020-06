11 terrasses ouvertes pour profiter de l’été à Montréal

L’été est officiellement installé à Montréal.

Le contexte actuel ne permet peut-être pas de profiter de la ville comme on a l’habitude de le faire, mais de jour en jour, on se rapproche d’un été montréalais qu’on connaît.

Ce dernier passe justement par les soirées à boire un bon verre de vin blanc et grignoter sur une terrasse.

Voici 11 endroits qui vous accueillent les bras grands ouverts (avec un «push» de désinfectant) sur leur terrasse:

Cet établissement d'Outremont est de retour depuis le 25 juin avec un concept un peu différent: Boxermans: vue sur mer. En gros, l'établissement a agrandi sa terrasse, le barbecue sera à l'honneur, le menu a été réduit et les prix aussi. La carte des vins et cocktails est toujours la même!

1041, avenue Van Horne

Cette coopérative de solidarité brassicole située à Rosemont vous accueille pour un verre de bière bien fraîche sur sa terrasse. L'ambiance y est décontractée et la bouffe excellente également.

2300, rue Holt

La toute nouvelle terrasse du Farsides serait la plus grande du Vieux-Montréal. L’équipe du restaurant qualifie la terrasse de véritable jungle urbaine où boire un verre et manger de la cuisine «thaïwaïenne». À essayer!

690, rue Notre-Dame Ouest

L'ouverture des Terrasses Bonsecours est souvent signe que l'été montréalais peut bel et bien commencer. Voilà donc que c'est chose faite depuis le 22 juin. Vous pouvez aller profiter de l'ambiance des Terrasses tous les jours de la semaine dès midi.

364, rue de la Commune Est

Le Marché des Éclusiers est bien plus qu'un simple marché où acheter ses légumes. L'endroit a aussi une jolie terrasse où casser la croûte au soleil sur le bord de l'eau.

400, rue de la Commune Ouest

Ce bar de Verdun est apprécié des gens du quartier, car en plus de servir d'excellents cocktails et de la bonne bouffe, l'établissement cache une magnifique terrasse à l'arrière où passer du temps avec des amis.

4019, rue Wellington

Nichée sur le toit de l’emblématique Hôtel Nelligan, cette terrasse offre l'un des plus beaux points de vue sur le Vieux-Montréal. C'est une excellente adresse où aller bruncher et boire des mimosas!

100, rue Saint-Paul Ouest

Puisque l'avenue Mont-Royal est piétonne pour l'été, la terrasse du Rouge Gorge est plus vaste et peut accueillir encore plus de gens pour boire du bon vin!

1234, avenue du Mont-Royal Est

Ce café au décor éclectique dans le Village a installé sa terrasse. Vous pouvez donc aller boire un bon café glacé avec votre BFF que vous n'avez pas vu assez souvent au cours de derniers mois.

921, rue Sainte-Catherine Est

Tout comme la Terrasse Nelligan, celle de l'hôtel William Gray offre une vue imprenable sur le Vieux-Montréal qui vous donne presque l'impression d'être à Paris! Si vous n'y êtes jamais allé encore, c'est cet été que ça se passe!

421, rue Saint-Vincent, 8e étage

Les deux succursales de la brasserie artisanale montréalaise ont une terrasse où il fait bon s'installer entre amis et boire des pintes de bière. Celle de Verdun a même des petits foyers pour réchauffer les clients lors des soirées plus fraîches.

245, rue Sherbrooke Ouest

4026, rue Wellington

