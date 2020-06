Le Marché des Éclusiers est de retour et c'est le meilleur endroit où prendre un verre dans le Vieux

Excellente nouvelle pour les Montréalais qui voudront jouer les touristes dans leur propre ville cet été, le Marché des Éclusiers est officiellement de retour pour la belle saison!

Situé dans le Vieux-Port, sur le bord de l’eau, le Marché est l’endroit idéal où prendre une petite pause gourmande.

La section marché propose une large gamme de produits agricoles québécois, comme les produits biologiques frais de La Fermette, les bulbes et les fleurs d’ail Les Fermes Ail Ail Ail et les produits de l’érable et saisonniers de la Ferme les Champs Libres.

L’endroit est également un restaurant et un bar, il possède aussi une belle grande terrasse où casser la croûte au soleil. Le resto propose d’ailleurs un menu mettant en valeur les produits que l’on retrouve au marché. Il y a aussi des options pour emporter et en livraison.

Finalement, sur place se trouve aussi une épicerie ouverte 5/7 avec des produits de cuisine locaux et des plats prêts à manger.

C’est l’endroit tout indiqué où aller faire le plein de bons produits pour un pique-nique ou pour cuisiner à la maison. Profitez de votre passage pour relaxer, prendre un verre et manger une bouchée, comme si vous étiez en vacances! Ah oui, les chiens sont acceptés dans cet établissement. Pas besoin de laisser pitou à la maison!

Marché Des Éclusiers

400, rue de la Commune Ouest

Montréal, Québec

