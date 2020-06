La plage urbaine du Village au Pied-Du-Courant sera ouverte cet été

Profiter du beau temps les deux fesses dans le sable à lire un livre au soleil sera chose possible pour les Montréalais cet été.

En effet, la populaire plage urbaine du Village au Pied-Du-Courant sera officiellement de retour pour la saison chaude.

L’organisme à but non lucratif La Pépinière | Espaces Collectifs, qui est derrière ce très cool projet, en a fait l’annonce sur sa page Facebook le 15 juin.

Il faut toutefois savoir que même si le Village va rouvrir ses portes, il ne sera pas le même que lors des éditions précédentes.

L’édition 2020 sera un Village plus «simple» avec la plage urbaine, une offre de cuisine de rue ainsi qu’une petite programmation d’évènements qui respecteront les mesures gouvernementales.

La Pépinière, qui est aussi derrière plusieurs autres espaces collectifs sur l’île de Montréal, va ouvrir le jardin de Les Jardineries de l’esplanade du Parc olympique pour offrir une grande et belle terrasse aux résidents du coin. Le projet de la Halte Bellerive à l’est de l’autoroute 25 verra aussi le jour.

Aucune date n’a encore été dévoilée pour l’ouverture de ces lieux. La Pépinière travaille actuellement très fort pour mettre le tout en place afin d’accueillir de façon sécuritaire les Montréalaises et les Montréalais le plus tôt possible.

Ne manquez pas nos dernières vidéos!